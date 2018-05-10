Древнеукраинские князья издавна решали судьбы Европы. Так иронично отреагировали в Совфеде на сообщение украинских СМИ о том, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии.

Древнеукраинские князья издавна решали судьбы Европы. Такиронично отреагировали в Совфеде на сообщение украинских СМИ о том, чтоПорошенко "подписал акт о капитуляции Германии".Президенту Украины Петру Порошенко сегодня должно быть около95 лет. Ведь он – участник исторического события 1945-го года, иронизирует членСовета Федерации Алексей Пушков."Укро-СМИ сообщают: Порошенко присутствовал приподписании акта капитуляции Германии ! Из этой несомненной сенсации следует,что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что"древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние насудьбы Европы", – написал в своем Twitter российский сенатор. Пушков в своем посте вспомнил и болеераннее заявление Порошенко, который как-то назвал основание Москвы"опрометчивым решением киевских князей".О присутствии Порошенко при подписании Германией акта окапитуляции сообщил днем ранее телеканал "Прямой" . Речь шла обучастии украинского президента в акции"Первая минута мира". Однако редакторы неграмотно сформулировалипредложение.На ошибку обратил внимание один из пользователей Facebook. "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало", – написал он.Ранее Порошенко приписал именно украинцам победу наднацизмом. Президент Украины в своей речи призвал не забывать подвигиукраинского народа и подчеркнул, что во время войны на территории страны напротяжении 35 месяцев велись активные боевые действия. "По моему глубокомуубеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Без миллионовсолдат-украинцев на полях Второй мировой войны война бы не закончилась, скореевсего, это бы продолжалось дольше", рассказал украинцам глава государства.Петр Порошенко напомнил слушателям и о том, что во времявойны миллионы украинцев погибли от пуль, голода и погодных условий. А нацистыразрушали памятники и оскверняли святые места, передает РИА Новости.