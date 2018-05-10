Древнеукраинские князья издавна решали судьбы Европы. Так
иронично отреагировали в Совфеде на сообщение украинских СМИ о том, что
Порошенко подписал акт о капитуляции Германии.
Древнеукраинские князья издавна решали судьбы Европы. Так
иронично отреагировали в Совфеде на сообщение украинских СМИ о том, что
Порошенко "подписал акт о капитуляции Германии".
Президенту Украины Петру Порошенко сегодня должно быть около
95 лет. Ведь он – участник исторического события 1945-го года, иронизирует член
Совета Федерации Алексей Пушков.
"Укро-СМИ сообщают: Порошенко присутствовал при
подписании акта капитуляции Германии ! Из этой несомненной сенсации следует,
что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что
"древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на
судьбы Европы", – написал в своем Twitter российский сенатор. Пушков в своем посте вспомнил и более
раннее заявление Порошенко, который как-то назвал основание Москвы
"опрометчивым решением киевских князей".
О присутствии Порошенко при подписании Германией акта о
капитуляции сообщил днем ранее телеканал "Прямой" . Речь шла об
участии украинского президента в акции
"Первая минута мира". Однако редакторы неграмотно сформулировали
предложение.
На ошибку обратил внимание один из пользователей Facebook. "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало", – написал он.
Ранее Порошенко приписал именно украинцам победу над
нацизмом. Президент Украины в своей речи призвал не забывать подвиги
украинского народа и подчеркнул, что во время войны на территории страны на
протяжении 35 месяцев велись активные боевые действия. "По моему глубокому
убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Без миллионов
солдат-украинцев на полях Второй мировой войны война бы не закончилась, скорее
всего, это бы продолжалось дольше", рассказал украинцам глава государства.
Петр Порошенко напомнил слушателям и о том, что во время
войны миллионы украинцев погибли от пуль, голода и погодных условий. А нацисты
разрушали памятники и оскверняли святые места, передает РИА Новости.