При проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.

9 мая 2018 года на территории 115 населенных пунктов Владимирской области проведено 197 торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых приняло участие более 314 тысяч человек. В шествиях «Бессмертный полк», проведенных в 30 населенных пунктах области, приняло участие более 68 тысяч человек.В обеспечении общественного порядка и безопасности было задействовано 2066 сотрудников органов внутренних дел, 155 сотрудников Росгвардии, 63 сотрудника частных охранных организаций, 289 народных дружинников, 54 представителя казачества.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.