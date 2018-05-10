Незивестный мужчина на улице предложил прохожему купить старинные монеты. За покупку заявитель расплатился деньгами и планшетным компьютером...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшего, на Чертановской улице к нему подошел неизвестный и предложил купить старинные монеты. За покупку заявитель расплатился деньгами и планшетным компьютером. Ущерб составил свыше 160 тысяч рублей. Спустя некоторое время, рассмотрев монеты повнимательнее, мужчина пошел в ломбард, где ему сказали, что они не имеют никакой ценности, после чего он обратился в полицию.В ходе отработки территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22