Мужчина пригласил к себе в гости случайных знакомых. Оказавшись в квартире, злоумышленник нанес хозяину несколько ударов и связал ремнем, а его спутница похитила денежные средства и вещи...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в совершении грабежа.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, он пригласил к себе в гости случайных знакомых, которые подвезли его на машине, – мужчину и девушку. Оказавшись в квартире, мужчина нанес хозяину несколько ударов и связал ремнем. Тем временем его спутница похитила из квартиры денежные средства, ювелирные изделия, планшетный компьютер и ноутбук. Ущерб составил около 250 тысяч рублей. Освободившись, потерпевший немедленно обратился в полицию.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное были установлены марка и номер автомобиля злоумышленников. Автомобиль был объявлен в розыск, соответствующие ориентировки были разосланы в территориальные отделы полиции.Через некоторое время оперативникам уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное от сотрудников экипажа автопатруля ОМВД по району Царицыно поступила информация о том, что разыскиваемый автомобиль обнаружен припаркованным у одного из домов на Кавказском бульваре.Оперативниками было принято решение устроить засаду. На следующий день к автомобилю подошел мужчина, схожий по приметам с подозреваемым. При задержании он оказал активное сопротивление. Помощь полицейским оказал неравнодушный житель столицы. В результате злоумышленник - 31-летний приезжий, был задержан.В ходе дальнейших мероприятий полицейские задержали соучастницу данного преступления - 25-летнюю приезжую. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке – домашний арест.Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22