Морщины Сары Джессики Паркер стали объектом жестоких насмешек.
Даже поклонников, признававшихся в любви к актрисе, удивило то, как резко она
постарела.
Морщины Сары Джессики Паркер стали объектом жестоких насмешек.
Даже поклонников, признававшихся в любви к актрисе, удивило то, как резко она
постарела.
Ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке стал серьезным испытанием
для Сары Джессики Паркер. Поклонники жестоко высмеяли актису за морщинистое
лицо. 53-летнюю голливудскую актрису назвали изношенной старухой .
Бал Института костюма Met Gala проходит каждый год при
американском Метрополитен-музее. Это одно из крупнейших светских мероприятий
Нью-Йорка. Вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки.
Тема нынешней экспозиции, которая открылась в преддверии бала – "Божественные
тела: мода и католическое воображение".
"Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее
стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее
обезвоживание и она никогда не принимала витамины", – пишет пользователь -
судя по всему, эксперт по здоровому образу жизни.
"Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела
Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже
старею", – грустят фанаты. "Она что, курит по 40 сигарет в
день???", – задались вопросом другие пользователи соцсети.
На ежегодном балу Института костюма музея Метрополитен Met
Gala в Нью-Йорке звезды экрана и Instagram на сей раз перешагнули все границы.
К примеру, Джаред Лето явился в образе Иисуса Христа, а Рианна выбрала образ
Папы Римского. Некоторые гости и вовсе пришли без трусов.