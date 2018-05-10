Морщины Сары Джессики Паркер стали объектом жестоких насмешек. Даже поклонников, признававшихся в любви к актрисе, удивило то, как резко она постарела.

Морщины Сары Джессики Паркер стали объектом жестоких насмешек.Даже поклонников, признававшихся в любви к актрисе, удивило то, как резко онапостарела.Ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке стал серьезным испытаниемдля Сары Джессики Паркер. Поклонники жестоко высмеяли актису за морщинистоелицо. 53-летнюю голливудскую актрису назвали изношенной старухой .Бал Института костюма Met Gala проходит каждый год приамериканском Метрополитен-музее. Это одно из крупнейших светских мероприятийНью-Йорка. Вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки.Тема нынешней экспозиции, которая открылась в преддверии бала – "Божественныетела: мода и католическое воображение"."Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю еестиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нееобезвоживание и она никогда не принимала витамины", – пишет пользователь -судя по всему, эксперт по здоровому образу жизни."Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарелаСара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тожестарею", – грустят фанаты. "Она что, курит по 40 сигарет вдень???", – задались вопросом другие пользователи соцсети.На ежегодном балу Института костюма музея Метрополитен MetGala в Нью-Йорке звезды экрана и Instagram на сей раз перешагнули все границы.К примеру, Джаред Лето явился в образе Иисуса Христа, а Рианна выбрала образПапы Римского. Некоторые гости и вовсе пришли без трусов.