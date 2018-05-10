С подарками и поздравлениями начальник ОРЛС и председатель совета ветеранов посетили ветеранов ВОв Владимира Александровича Абатурина и Михаила Луповича Дворникова.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, помощник начальника УМВД России по городу Владимиру по работе с личным составом полковник внутренней службы Елена Козлова и председатель Совета ветеранов УМВД России по городу Владимиру подполковник милиции в отставке Владимир Бусыгин традиционно посетили ветеранов органов внутренних дел – участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны.Первый, к кому отправились с поздравительным визитом, стал полковник милиции в отставке Владимир Александрович Абатурин. Коренной владимирец ушел на фронт, едва ему исполнилось 17-летия. Освоил редкую по тем временам боевую специальность снайпера, прошел подготовку как десантник, но затем дивизию, как наиболее боеспособную, бросили на прорыв линии фронта на Карельском перешейке и освобождение Карелии. Там получил первый орден – «Красной Звезды» за форсирование реки Свирь и медаль «За боевые заслуги» за взятие города Сортавала. Затем последовало освобождение Польши, Румынии, Венгрии, где он был награжден вторым орденом и медалью «За отвагу», а закончил войну и встретил 9 мая 1945 года в знаменитом Венском лесу в Австрии. Три боевых ордена и 14 медалей –яркая оценка его боевого прошлого.А после войны ветеран сменил погоны солдата на погоны офицера МВД. Получил специальное образование и 33 года возглавлял паспортную службу областного центра, а после – Ленинского района. В свои 92 года ветеран ещё полон сил и всегда с радостью встречает гостей.Попрощавшись с Владимиром Александровичем, сотрудники полиции отправились в госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Владимирской области, где сейчас находится ветеран войны Дворников Михаил Лупович. Он награждён медалями «За победу над Германией», «Участник войны», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» I, II, III степени, «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «50 лет Советской милиции», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «За доблестный труд».В органы внутренних дел Михаил Лупович пришёл в 1957 году на должность участкового уполномоченного Владимирского РОМ МВД Владимирской области. Закончил службу в 1983 году в должности начальника приёмника-распределителя УВД Владимирского Облисполкома. Михаил Лупович посвятил службе в органах внутренних дел 25 лет. Работал с честью, добросовестно и ответственно, обеспечивая должный правопорядок в городе Владимире. Своими воспоминаниями о войне, а так же служебным опытом он всегда рад поделиться с нынешним поколением сотрудников, которые, в свою, очередь, с благодарностью относятся к ветерану.Представители руководства городского УМВД и ветеранской организации от лица всех сотрудников поздравили ветеранов с великим праздником, вручили им подарки, пожелав здоровья, сил и отличного настроения.