Уроженец Хабаровского края отправил в больницу соседа по дому, с которым повздорил из-за места на парковке на востоке Москвы. Камера наблюдения зафиксировала переросший в поножовщину спор.

Уроженец Хабаровского края отправил в больницу соседа по дому, с которым повздорил из-за места на парковке на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала переросший в поножовщину спор.Конфликт произошел поздним вечером в 5-м проезде Подбельского. Словесная перепалка между двумя мужчинами из-за оставленного на чужом месте автомобиля быстро обернулась дракой, в ходе которой 49-летний водитель нанес своему противнику два удара ножом, после чего убежал.Далеко уйти ему не удалось — через несколько часов уроженца Хабаровского края задержали. К тому моменту пострадавший уже находился в больнице, где ему оказывали помощь.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".