Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы, которая состоится 19 мая, сменят место жительства. Молодожены переедут в 21-комнатную квартиру.

Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы, котораясостоится 19 мая, сменят место жительства. Молодожены переедут в 21-комнатнуюквартиру.В настоящее времявлюбленные живут по королевским меркам довольно скромно: в коттедже натерритории Кенсингтонского дворца. Кстати, там же до свадьбы жили принц Уильями Кейт Миддлтон.После официальной регистрации брака Гарри и Меган переедут в роскошные21-комнатные апартаменты, в которых раньше жили герцог и герцогиня Глостерские,передает News.com.au. Соседямипары будут родственники Уильям и Кейт со своими детьми.Известно, что принц Гарри внимательно следил за ходомремонта в новом доме. По словам близких к королевской семье источников, ему нетерпится туда переехать.Примечательно, что для конспирации натерритории апартаментов в начале года были посажены хвойные деревья – чтобыскрыть дом от глаз общественности. Как он отделан внутри, монаршая семья тожедержит в секрете.Напомним, что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится вчасовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на праздникебудут только ее подружки и мама. Своего отца, братаТомаса Маркла-младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули иего мать Трейси бывшая актриса не позвала.