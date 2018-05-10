Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы, которая
состоится 19 мая, сменят место жительства. Молодожены переедут в 21-комнатную
квартиру.
Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы, которая
состоится 19 мая, сменят место жительства. Молодожены переедут в 21-комнатную
квартиру.
В настоящее время
влюбленные живут по королевским меркам довольно скромно: в коттедже на
территории Кенсингтонского дворца. Кстати, там же до свадьбы жили принц Уильям
и Кейт Миддлтон.
После официальной регистрации брака Гарри и Меган переедут в роскошные
21-комнатные апартаменты, в которых раньше жили герцог и герцогиня Глостерские,
передает News.com.au. Соседями
пары будут родственники Уильям и Кейт со своими детьми.
Известно, что принц Гарри внимательно следил за ходом
ремонта в новом доме. По словам близких к королевской семье источников, ему не
терпится туда переехать.
Примечательно, что для конспирации на
территории апартаментов в начале года были посажены хвойные деревья – чтобы
скрыть дом от глаз общественности. Как он отделан внутри, монаршая семья тоже
держит в секрете.
Напомним, что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится в
часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике
будут только ее подружки и мама. Своего отца, брата
Томаса Маркла-младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и
его мать Трейси бывшая актриса не позвала.