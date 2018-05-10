Каннский кинофестиваль 9 мая встретил фильм Лето на мировой премьере овациями. Ведущий пресс-конференции Жоэль Шапрон рассказал, что на письмо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с просьбой содействовать в приезде режиссера картины Кирилла Серебренникова в Канн ответил президент Владимир Путин.

Каннский кинофестиваль 9 мая встретил фильм "Лето" на мировой премьере овациями. Ведущий пресс-конференции Жоэль Шапрон рассказал, что на письмо главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с просьбой содействовать в приезде режиссера картины Кирилла Серебренникова в Канн ответил президент России Владимир Путин.В письме Путин подчеркнул, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю в приезде Серебренникова, "но российское правосудие независимо". На пресс-конференции в Каннах для Серебренникова было зарезервировано место, но оно так и осталось пустым, сообщает РИА Новости. Российский фильм номинирован на главную награду фестиваля — Золотую пальмовую ветвь.После фильма зрители встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу "Лета". На красной дорожке киносмотра продюсер картины Илья Стюарт, актеры Тео Ю, Ирина Старшенбаум и Рома Зверь появились с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Президент фестиваля и директор Каннского кинофестиваль Пьер Лескюр и Тьери Фремо их подержали.Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что дело Серебренникова в Париже считают вмешательством в свободу творчества.Сюжет фильма Серебренникова "Лето" основан на событиях лета 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор Цой записал свой первый альбом, а музыкант Майк Науменко создал группу "Зоопарк". Фильм рассказывает о малоизвестной истории отношений Цоя, Науменко и его жены Натальи.Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы и Кирилл Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.Премьера фильма "Лето" в России стартует 7 июня. В российский прокат "Лето" выйдет сразу в более чем 400 кинозалах.В 2017 году по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия", в московском театре "Гоголь-центр" и в доме его художественного руководителя, которым и является Серебренников, прошли обыски. В СИЗО была отправлена экс-бухгалтера студии Нина Масляева, а гендиректор студии Юрий Итин — под домашний арест. Позже экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский был отправлен под стражу, а Кирилл Серебренников помещен под домашний арест.