Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении праздновании 75-й годовщины Победы. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации/

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении праздновании 75-й годовщины Победы. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Специальному оргкомитету "Победа" предписано провести координацию федеральных и региональных органов власти, а также общественных организаций. Правительству поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий.Отдельно в документе отмечено, что нужно оказать социальную помощь ветеранам и улучшить их жизнь. Кроме того, указ предписывает уход за воинскими захоронениями и мемориальными комплексами, а также помощь общественникам в поиске и захоронении погибших советских солдат.75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в 2020 году.