У мужчины не было водительских прав

У мужчины не было водительских правСотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за пьяным костромичем, который сел за руль без водительских прав.Инцидент произошел 3 мая. Инспектор Роман Карпов увидел на улице Полянской автомобиль Skoda Rapid, который находился в розыске: водитель иномарки скрылся с места аварии. Правоохранитель потребовал, чтобы машина остановилась, однако мужчина попытался скрыться во дворах.Остановить водителя удалось на улице Юных Пионеров. За рулем сидел 39-летний пьяный мужчина. Его помогли задержать прохожие. Сейчас он арестован на 14 суток.