Российский север стал золотой жилой для контрабандистов. В труднодоступной тундре сегодня процветает криминальный бизнес на бивнях доисторических мамонтов.

Российский север стал золотой жилой для контрабандистов. В труднодоступной тундре сегодня процветает криминальный бизнес на бивнях доисторических мамонтов. За ними охотятся богачи со всего мира – косторезы делают для них эксклюзивные подарки.Как живут и добывают ценные кости якутские нелегалы? Почему региональные чиновники закрывают глаза на этот криминальный промысел? Смотрите в выходные программу Эдуарда Петрова на телеканале "Россия 24".