Стали известны подробности номера Юлии Самойловой на Евровидении. Как утверждает режиссер постановки, артистке и ее команде предстоит всерьез потрудиться.

Стали известны подробности номера Юлии Самойловой на "Евровидении". Как утверждает режиссер постановки, артистке и ее команде предстоит всерьез потрудиться.Юлия Самойлова получила популярность после того, как поучаствовала в телепроекте Аллы Пугачевой "Фактор А". В недавнем интервью певица призналась, что воспринимает Примадонну своей крестной матерью. "Думаю, если бы всего этого не случилось, жизнь моя сложилась бы иначе", – пояснила Самойлова. При этом артистка отметила, что ее продвижением Пугачева не занимается, хотя они и поддерживают отношения."Я периодически прихожу к ней, показываю песни, прошу совета. Мое участие в "Евровидении" она тоже поддерживает. Возражений с ее стороны точно не было. Напротив, она говорит, что ни в коем случае нельзя сдаваться, а уверенными шагами идти к своей мечте", – цитирует Юлию Самойлову .К слову, стали известны подробности номера представительницы России. Выступление певицы состоится уже сегодня, 10 мая, в Лиссабоне. Режиссер Алексей Голубев заявил, что это сложный номер. "В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", – приводят слова режиссера РИА Новости.Голубев дал понять журналистам, что Самойлова еще преподнесет сюрприз зрителям, поскольку умудрилась удивить даже его. Во время второй репетиции Юлия выдала такую эмоцию, что Алексей захотел "разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее". "Это то, что должно держать зрителя", – убежден постановщик.