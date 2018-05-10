Если вы заботитесь о здоровье, следите за фигурой и мечтаете о прекрасном цвете лица, то обязательно должны попробовать приготовить для себя зеленые смузи. О них говорят все приверженцы здорового образа жизни, написаны книги, сняты сюжеты… Что же это такое?

Если вы заботитесь о здоровье,следите за фигурой и мечтаете о прекрасном цвете лица, то обязательно должныпопробовать приготовить для себя зеленые смузи. О них говорят все приверженцыздорового образа жизни, написаны книги, сняты сюжеты… Что же это такое?Зеленые смузи готовятся на основеводы и зелени: различные сорта салатов, шпинат, петрушка – все, что вам по вкусу.Причем, можно использовать как обычную воду, так и минеральную.Зеленые смузи прекрасный вариантдля тех, кто не любит или не может готовить себе свежие салаты в течение дня. Ведь это так просто – взбили утром в блендере пучок петрушки, рукколу илиайсберг. Добавили горсть свежих или замороженных ягод, фрукты и получили суточную нормувитаминов. Важно, что зеленые смузи не такие сладкие,как фруктовые. При этом, они очень сочные и легкие: прекрасный вариант дополнения кзавтраку или в качестве полезного десерта на обед.Рецептов смузи тысячи. Главное следить, чтобы в доме всегда была свежая зелень. А дальше, начинаетсятворчество. Сегодня вы добавьте в витаминный коктейль клубнику и апельсин, завтра – сельдерей ибруснику, а на выходных приготовьте смузи с бананом и авокадо.Вот простой рецепт вкусного смузи: в чашу блендера влить полстакана газированной воды, две горсти салата рукколы и радичо, взбить. Добавить горстьзамороженной облепихи и один маленький огурец, еще раз хорошенько взбить вблендере. Добавить один банан, две чайные ложки меда и снова перемешать.