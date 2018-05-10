Если вы заботитесь о здоровье,
следите за фигурой и мечтаете о прекрасном цвете лица, то обязательно должны
попробовать приготовить для себя зеленые смузи. О них говорят все приверженцы
здорового образа жизни, написаны книги, сняты сюжеты… Что же это такое?
Если вы заботитесь о здоровье,
следите за фигурой и мечтаете о прекрасном цвете лица, то обязательно должны
попробовать приготовить для себя зеленые смузи. О них говорят все приверженцы
здорового образа жизни, написаны книги, сняты сюжеты… Что же это такое?
Зеленые смузи готовятся на основе
воды и зелени: различные сорта салатов, шпинат, петрушка – все, что вам по вкусу.
Причем, можно использовать как обычную воду, так и минеральную.
Зеленые смузи прекрасный вариант
для тех, кто не любит или не может готовить себе свежие салаты в течение дня. Ведь это так просто – взбили утром в блендере пучок петрушки, рукколу или
айсберг. Добавили горсть свежих или замороженных ягод, фрукты и получили суточную норму
витаминов. Важно, что зеленые смузи не такие сладкие,
как фруктовые. При этом, они очень сочные и легкие: прекрасный вариант дополнения к
завтраку или в качестве полезного десерта на обед.
Рецептов смузи тысячи. Главное следить, чтобы в доме всегда была свежая зелень. А дальше, начинается
творчество. Сегодня вы добавьте в витаминный коктейль клубнику и апельсин, завтра – сельдерей и
бруснику, а на выходных приготовьте смузи с бананом и авокадо.
Вот простой рецепт вкусного смузи: в чашу блендера влить полстакана газированной воды, две горсти салата рукколы и радичо, взбить. Добавить горсть
замороженной облепихи и один маленький огурец, еще раз хорошенько взбить в
блендере. Добавить один банан, две чайные ложки меда и снова перемешать.