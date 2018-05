Американский рэпер Канье Уэст открывает новый бизнес – архитектурную студию Yeezy Home, об этом он написал в своем Twitter.

Музыкант объявил, что ищет архитекторов и дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше. Компания Уэста Yeezy занимается дизайном одежды, большой популярностью пользуются кроссовки, созданное в коллаборации с Adidas.Рэпер заявил, что не хочет ассоциаций исключительно с индустрией моды, поэтому решил заняться еще и архитектурой.we”re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We”re looking for architects and industrial designers who want to make the world better— KANYE WEST (@kanyewest) 6 мая 2018 г.Уэст уже давно интересуется архитектурой и промышленным дизайном, пишет РИА Новости. Так, в 2012 году он в сотрудничестве с архитектурным бюро из Нидерландов участвовал в создании павильона в форме пирамиды на Каннском фестивале. В 2016 году он вел переговоры о сотрудничестве с IKEA, но они завершились безрезультатно. Кроме того, Уэст принимал участие над созданием интерьера дома, в котором он живет со своей женой Ким Кардашьян.Канье Уэст – один из самых популярных американских музыкантов и продюсеров, обладатель более 20 наград "Грэмми".