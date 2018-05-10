Трагический финал сцены ревности в Приморье. Житель Арсеньева убил подругу ударом кулака и пытался избавиться от тела, превратив его в фарш.

Трагический финал сцены ревности в Приморье. ЖительАрсеньева убил подругу ударом кулака и пытался избавиться от тела, превративего в фарш.Останки женщины были обнаружены на одном из пустырей вАрсеньеве в начале мая. Следствие выяснило, что они принадлежат 30-летнейжительнице города. Сыщики вышли на ее 39-летнего сожителя.Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили следыпреступления и свидетельствующие против него улики. Как выяснилось, причиной,по которой мужчина начал ссору, была ревность. Перепалку приморский Отеллозавершил несколькими ударами кулака в голову. Женщина скончалась.Преступник решил избавиться от тела, расчленив его. Останкион пропускал через мясорубку, который затем разбросал по пустырю. Подозреваемыйарестован, детали преступления выясняются, сообщает со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитетаРоссии по Приморскому краю.Похожий случай произошел в феврале в Калининграде. Как писали Dni.Ru, следователи нашли убийцу 42-летней местной жительницы. Женщина пропала из дома в начале января. Под подозрение попал ее 43-летний сожитель.На допросе мужчина рассказал, что его возлюбленная, выпив, принялась в подробностях рассказывать, как изменяла ему. В приступе ярости мужчина набросился на нее и бил до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Тело ревнивец вынес на улицу и закопал в траншее, приготовленной для заливки фундамента.