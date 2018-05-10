У компании Rolls-Royce - историческая премьера: первый внедорожник марки, наконец, показал себя миру полностью и официально. Это своеобразная высокая версия роскошного Rolls-Royce Phantom, которая обещает максимальный комфорт не только на дорогах, но и за их пределами.

У компании Rolls-Royce - историческая премьера: первый внедорожник марки, наконец, показал себя миру полностью и официально. Это своеобразная "высокая" версия роскошного Rolls-Royce Phantom, которая обещает максимальный комфорт не только на дорогах, но и за их пределами.