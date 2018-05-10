У компании Rolls-Royce - историческая премьера: первый внедорожник марки, наконец, показал себя миру полностью и официально. Это своеобразная высокая версия роскошного Rolls-Royce Phantom, которая обещает максимальный комфорт не только на дорогах, но и за их пределами.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-roskoshnyj-vnedorozhnik-rolls-royce-cullinan-predstavlen-oficialno.html" target="_blank">Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально</a> - У компании Rolls-Royce - историческая премьера: первый внедорожник марки, наконец, показал себя миру полностью и официально. Это своеобразная высокая версия роскошного Rolls-Royce Phantom, которая обещает максимальный комфорт не только на дорогах, но и за их пределами.
[url=http://33live.ru/novosti/10-05-2018-roskoshnyj-vnedorozhnik-rolls-royce-cullinan-predstavlen-oficialno.html]Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально[/url] - У компании Rolls-Royce - историческая премьера: первый внедорожник марки, наконец, показал себя миру полностью и официально. Это своеобразная высокая версия роскошного Rolls-Royce Phantom, которая обещает максимальный комфорт не только на дорогах, но и за их пределами.