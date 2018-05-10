Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, которые потеряли свои активы после воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщили в украинской компании Нафтогаз.

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацииукраинским компаниям, которые потеряли свои активы после воссоединения Крымскогополуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщили в украинской компании"Нафтогаз"."Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторамза аннексию Крыма", – говорится на официальной странице организации всоциальной сети Twitter."Нафтогаз" подал иск против России в гаагский судв 2016 году. Компания потребовала возместить убытки от потери активов наполуострове после 2014 года. По словам коммерческого директора предприятия ЮрияВитренко, общая сумма ущерба превысила восемь миллиардов долларов.Главным активом украинской компании в Крыму было до 2014года предприятие "Черноморнефтегаз", которые занималась разработкойместорождений углеводородов на шельфе Черного, а также в акватории Азовскогоморей. После исторического воссоединения полуострова с Россией имущество"Черноморнефтегаза" было национализировано и вошло в уставный капиталнового предприятия – Крымского республиканского предприятия"Черноморнефтегаз".Вопрос энергоносителей для нынешней Украины стоит особенноостро. Киев уже давно не находит себе места из-за реализации Россиеймасштабного проекта газопровода в Германию "Северный поток – 2". Онпройдет по дну Балтийского моря.Новый маршрут транспортировки голубого топлива создаетсерьезные проблемы для Незалежной, которая лишается статуса страны-транзитера,а значит, лишается всех связанных с ним преференций. Власти Украины крайненервно реагируют на подобную перспективу, периодически призывая европейскихлидеров отказаться от совместного проекта с Россией.Но, невзирая на истеричные крики из Киева, реализацияпроекта продолжается. Недавно газопровод начали строить непосредственно натерритории Германии. Работы стартовали в городе Лубмин, который расположен вфедеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.Строители закладывают фундамент для газовой приемной станциии здания технического обслуживания. При этом ранее разрешение на возведение1200-километрового газопровода выдала Финляндия.