На севере Черногории погибла россиянка – 21-летняя Эльвира Баранова упала со скалы в горном массиве Дурмитор.
На севере Черногории погибла россиянка – 21-летняя Эльвира Баранова упала со скалы в горном массиве Дурмитор, передает "Интерфакс".
Девушка вместе с группой российских туристов пыталась перейти перевал Самар, когда сорвалась со скалы. Позже экстренные службы обнаружили россиянку без признаков жизни.
Спасатели эвакуируют россиян с места происшествия.
По предварительным данным, причиной происшествия стало плохое альпинистское снаряжение, которым пользовалась погибшая.