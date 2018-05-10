На севере Черногории погибла россиянка – 21-летняя Эльвира Баранова упала со скалы в горном массиве Дурмитор.

На севере Черногории погибла россиянка – 21-летняя Эльвира Баранова упала со скалы в горном массиве Дурмитор, передает "Интерфакс".Девушка вместе с группой российских туристов пыталась перейти перевал Самар, когда сорвалась со скалы. Позже экстренные службы обнаружили россиянку без признаков жизни.Спасатели эвакуируют россиян с места происшествия.По предварительным данным, причиной происшествия стало плохое альпинистское снаряжение, которым пользовалась погибшая.