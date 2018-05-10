Новые санкции, которые ввели Соединенные Штаты против ряда российских оборонных компания, жизнь, конечно, осложнят, но на доходах и количестве контрактов вряд ли скажутся. Яркий пример – тульское Конструкторское бюро приборостроения. Оно уже несколько лет находится под давлением США, однако сумело приспособится и продолжает нормально функционировать.

Новые санкции, которые ввели Соединенные Штаты против ряда российских оборонных компаний, жизнь, конечно, осложнят, но на доходах и количестве контрактов вряд ли скажутся. Яркий пример – тульское "Конструкторское бюро приборостроения". Оно уже несколько лет находится под давлением США, однако сумело приспособиться и продолжает нормально функционировать, заявили агентству "Интерфакс-АВН" в госкорпорации "Ростех".Ранее стало известно, что Штаты обвинили некоторые российские военные структуры в распространении оружия массового поражения. В санкционный список попали, например, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Центральный НИИ Министерства обороны РФ в Курске, тульское КБП, концерн "Барли" и Главное управление Генерального штаба.Напомним, 8 мая США ввели еще и санкции против российского поставщика военной продукции "Рособоронэскспорта". Его обвинили в торговле оружием с Северной Кореей, Ираном и Сирией в обход запрета, который установили сами Штаты. Теперь никакие американские ведомства или частные структуры не могут покупать у компании материалы, технологии, услуги, и, конечно, само оружие и боеприпасы к нему.Кстати, против нескольких контрактов Штаты санкции вводить не спешат. Они продолжат покупать вертолеты Ми-17 для Афганистана, а Россия будет их обслуживать и поставлять комплектующие. Та же ситуация с цифровыми фотокамерами, которые используются в договоре об открытом небе. США все равно будут покупать их у России.