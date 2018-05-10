18-летняя Ольга Лангиль из Архангельска, мечтавшая стать в США моделью, скончалась в доме у американского медика. Мужчина познакомился в ней в местном спорт-баре и пригласил к себе.

18-летняяОльга Лангиль из Архангельска, мечтавшая стать в США моделью, скончаласьв доме у американского медика. Мужчина познакомился в ней в местном спорт-бареи пригласил к себе.Ольга вела богемный ивеселый образ жизни. На своей страничке в Facebook она публиковала фото с подругами на яхте, вечеринок и клубов.Один из походовв спорт-бар в городке Форт-Лордейл (Флорида) стал для юной россиянки последним.Лангиль познакомилась с 41-летним врачом экстренной помощи индийскогопроисхождения Нэвэлом Парихом. Мужчина пригласил красавицу-блондинку к себедомой, чтобы продолжить общение, и она согласилась.квартире медик угостил Ольгу четырьмя видаминаркотиков: кокаином, экстази, фентанилом и ксанаксом, передает NBC Miami. Пословам Париха, девушка употребила все сразу, затем они занялись сексом, а послеэтого россиянка потеряла сознание.Медик рассказал, что девушка всю ночь храпела,а утром он не смог ее разбудить. Как выяснилось, Лангиль скончалась отпередозировки.Однако родные Ольгине верят, что секс между ней и врачом был по обоюдному согласию. Ониопубликовали в Facebook сообщение, в котором просят всех, кто был на той злополучнойвечеринке, прийти в полицию и рассказать, как развивались события на самомделе.Напомним, в октябре прошлого года умерла вШанхае при загадочных обстоятельствах 14-летняя модель, уроженка Перми.Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось отом, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали,что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фонеинфекционного поражения нервной системы и сепсиса".