18-летняя
Ольга Лангиль из Архангельска, мечтавшая стать в США моделью, скончалась
в доме у американского медика. Мужчина познакомился в ней в местном спорт-баре
и пригласил к себе.
18-летняя
Ольга Лангиль из Архангельска, мечтавшая стать в США моделью, скончалась
в доме у американского медика. Мужчина познакомился в ней в местном спорт-баре
и пригласил к себе.
Ольга вела богемный и
веселый образ жизни. На своей страничке в Facebook она публиковала фото с подругами на яхте, вечеринок и клубов.
Один из походов
в спорт-бар в городке Форт-Лордейл (Флорида) стал для юной россиянки последним.
Лангиль познакомилась с 41-летним врачом экстренной помощи индийского
происхождения Нэвэлом Парихом. Мужчина пригласил красавицу-блондинку к себе
домой, чтобы продолжить общение, и она согласилась.
В
квартире медик угостил Ольгу четырьмя видами
наркотиков: кокаином, экстази, фентанилом и ксанаксом, передает NBC Miami. По
словам Париха, девушка употребила все сразу, затем они занялись сексом, а после
этого россиянка потеряла сознание.
Медик рассказал, что девушка всю ночь храпела,
а утром он не смог ее разбудить. Как выяснилось, Лангиль скончалась от
передозировки.
Однако родные Ольги
не верят, что секс между ней и врачом был по обоюдному согласию. Они
опубликовали в Facebook сообщение, в котором просят всех, кто был на той злополучной
вечеринке, прийти в полицию и рассказать, как развивались события на самом
деле.
Напомним, в октябре прошлого года умерла в
Шанхае при загадочных обстоятельствах 14-летняя модель, уроженка Перми.
Первоначально сообщалось, что ей стало плохо на подиуме. Также говорилось о
том, что девушка страдала от менингита. Позже российские дипломаты рассказали,
что ей был поставлен диагноз "полиорганная недостаточность на фоне
инфекционного поражения нервной системы и сепсиса".