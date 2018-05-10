Американские ученые обнаружили катастрофическую аномалию в Атлантике, проанализировав сведения о силе штормов га последние два десятилетия. Ураганы могу дать знать о себе даже на территории нашей страны.
Американские ученые обнаружили "катастрофическую аномалию" в Атлантике, проанализировав сведения о силе штормов га последние два десятилетия. Ураганы могу дать знать о себе даже на территории нашей страны.
За это время среднее
увеличение скорости ветра в ураганах составило 21 километр в час. Опасная
аномалия может отразиться на России.
По словам заместителя
директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, в
частоте ураганов в США, есть мультидекадные колебания, которые связаны с
температурой воды на севере океана.
До нас такие природные явления не доходят. "У нас это фигура речи,
обозначающая шквальные ветра. А ураган – это огромный циклон", – цитирует
ученого телеканал "360".
Однако, как отметил научный сотрудник лаборатории теории климата
Института физики атмосферы Александр Чернокульский, из-за потепления тропическая область
расширяется. Поэтому не исключено, что ураганы будут доходить до
дальневосточной части России в виде осадков или превращаться из мощного вихря в
циклон.
Чернокульский считает, это может произойти уже в 2018 году. Так
что этим летом можно ожидать появления нескольких мощных ураганов, поскольку
каждый год над Тихим океаном и Атлантикой образуется какое-то количество этих
явлений. Это нормальное явление для нашей планеты.
То есть те "ураганы", которые наблюдались в Москве в апреле 2018
года и мае 2017-го, в целом весьма типичное для региона природное явление. Эксперты
полагают, что изменения климата могут привести к тому, что число аномалий увеличится,
но пока в теории.