Американские ученые обнаружили катастрофическую аномалию в Атлантике, проанализировав сведения о силе штормов га последние два десятилетия. Ураганы могу дать знать о себе даже на территории нашей страны.

Американские ученые обнаружили "катастрофическую аномалию" в Атлантике, проанализировав сведения о силе штормов га последние два десятилетия. Ураганы могу дать знать о себе даже на территории нашей страны.За это время среднееувеличение скорости ветра в ураганах составило 21 километр в час. Опаснаяаномалия может отразиться на России.По словам заместителядиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, вчастоте ураганов в США, есть мультидекадные колебания, которые связаны стемпературой воды на севере океана.До нас такие природные явления не доходят. "У нас это фигура речи,обозначающая шквальные ветра. А ураган – это огромный циклон", – цитируетученого телеканал "360".Однако, как отметил научный сотрудник лаборатории теории климатаИнститута физики атмосферы Александр Чернокульский, из-за потепления тропическая областьрасширяется. Поэтому не исключено, что ураганы будут доходить додальневосточной части России в виде осадков или превращаться из мощного вихря вциклон.Чернокульский считает, это может произойти уже в 2018 году. Такчто этим летом можно ожидать появления нескольких мощных ураганов, посколькукаждый год над Тихим океаном и Атлантикой образуется какое-то количество этихявлений. Это нормальное явление для нашей планеты.То есть те "ураганы", которые наблюдались в Москве в апреле 2018года и мае 2017-го, в целом весьма типичное для региона природное явление. Экспертыполагают, что изменения климата могут привести к тому, что число аномалий увеличится,но пока в теории.