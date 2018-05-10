«Ростелеком» поддержал серию «Открытых кинопоказов»,которые стартовали во Владимире 8 мая в рамках акции «За день до Победы». Компания установила на Никитском бульваре, где проходили ..

«Ростелеком» поддержал серию «Открытых кинопоказов»,которые стартовали во Владимире 8 мая в рамках акции «За день до Победы». Компания установила на Никитском бульваре, где проходили показы, 3 точки Wi-Fi, что позволило обеспечить организаторов и гостей праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.Кроме кинофильмов, зрителей ждали мастер-классывальса и кадрили, стихи и песни о войне и даже – полевая кухня. Всех желающих училиправильно завязывать Георгиевскую ленту и рассказывалио её истории.Кульминацией майского «Открытого кинопоказа» стал просмотр фильма «Женя, Женечка и "катюша”».Мероприятие посетило более 600 человек, из которых половина – молодёжь.Дальнейшие кинопоказы планируются каждую пятницу вплоть до конца августа.Павел Шатохин, директора филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы уже пятый год подряд поддерживаем весенние «Открытые кинопоказы». Они стартуют накануне дня Победы,обязательно, с фильма о Великой Отечественной войне.Но смотреть эти и другие фильмы можно не только в майские праздники. Они постоянно доступны для просмотра абонентам услуги «Интерактивное ТВ». Цифровой сервис позволяет управлять услугой: смотреть фильмы и программы в удобное время, записывать и сохранять их, даёт массу других преимуществ».Абонентам сервиса «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» доступны для просмотра более 200 телеканалов, из которых 80 в HD-качестве. Сервис позволяет управлять эфиром, просматривать архив передач за три дня и предлагает множество развлекательных функций.Наиболее популярный сервисцифрового телевидения– «Видео по запросу». Это большая видеотека, которая насчитывает более 3000 единиц лицензионного контента: художественных, документальных имультипликационных фильмов, а также телесериалов и телепередач.Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному номеру 8-800-1000- 800, а также на сайте rt.ru.