ОМВД России по району Бирюлево Западное разыскивает пропавшего без вести Блимготова Артура Азрет-Алиевича, 1977 года рождения...

ОМВД России по району Бирюлево Западное разыскивает пропавшего без вести Блимготова Артура Азрет-Алиевича, 1977 года рождения, жителя г. Москвы, который в 07-00 25 апреля 2018 года ушел из дома в Булатниковском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые, коротко стриженные.Был одет: темно-синие джинсы, куртка цвета хаки, черные туфли.Особые приметы: на правой лопатке татуировка - изображение скорпиона, на левой лопатке татуировка - перевернутая подкова и клевер, на правом предплечье татуировка - кинжал обвитый змеей.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22