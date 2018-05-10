ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшего без вести Мингалева Александра Игоревича, 1999 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшего без вести Мингалева Александра Игоревича, 1999 года рождения, жителя г. Москвы, который в 11-30 7 мая 2018 года ушел из дома на Ореховом бульваре и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 192-195 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, носит очки.Был одет: синие джинсы, ветровка серо-белая, черные кроссовки на белой подошве.Особые приметы: на лице много родинок.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18