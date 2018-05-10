Певица Юлия Самойлова готовится представить нашу страну на конкурсе Евровидение -2018. В откровенном интервью девушка рассказала о предполагаемых результатах своего выступления.

Певица Юлия Самойлова готовится представить нашу страну наконкурсе "Евровидение -2018". В откровенном интервью девушка рассказала о предполагаемыхрезультатах своего выступления.Самойлова поведала, что прошлогодний скандал очень помог еепопулярности. За последний год количество приглашений от музыкальных площадок вразы увеличилось и не только в России, но и за рубежом."Мы и сами активнее стали заниматься творчеством ипродвижением, думать о том, как разнообразить программу, чем заинтересоватьпублику. Снимаем видеоблог. Сначала делали это для себя. А потом подумали: апочему бы не выпустить все на YouTube? Мы еще пока учимся. Поэтому какие-тоошибки допускаем. Но это очень помогает удерживать интерес публики", – отметилапевица.Недавно ей даже удалось написать книгу под руководствомпрофессионального автора "Не могу сказать, что написала все сама от и до. Уменя был наставник, с которым мы знакомы очень давно и дружим – писатель СережаВ. Павловский". В издательстве Юлии предложили сделать автобиографию, однако отэтой идеи Самойлова отказалась. "Яеще ничего не добилась, чтобы об этом книги писать. Я только в начале пути.Поэтому не имею права давать советы людям, как надо жить", – отметилапевица. Было решено написать художественное произведение на основефактов из жизни Самойловой.Конкурсная песня певицы тоже немного автобиографична. Онаносит название "Я несломаюсь" (I Won’t Break). "Главная мысль: никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Еслиты сам опустил руки, никто тебе не поможет. И еще важно даже во тьме видетьсвет. Эта песня мне сразу понравилась, она легко ложится на слух. Особенноприпев. И очень жду самого "Евровидения", чтобы спеть ее живьем так, как ячувствую. Ведь во время записи тебе диктуют, как надо петь", – поведалаисполнительница.По словам артистки номер на сцене будет развитием ужепредставленного в Сети клипа, но уже с масштабными декорациями. Юлия уверена, что выступлениеот России сможет составить хорошую конкуренцию. Самойлова надеется попасть втройку. Ну а если же этого не случится, то певица будет штурмовать Олимпмузыкального конкурса еще раз. "Почемунет? Билан ездил 2 раза. Рыбак в этом году принимает участие во второй раз", -рассказала Самойлова АиФ.ru.