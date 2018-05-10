Певица Юлия Самойлова готовится представить нашу страну на
конкурсе Евровидение -2018. В откровенном интервью девушка рассказала о предполагаемых
результатах своего выступления.
Певица Юлия Самойлова готовится представить нашу страну на
конкурсе "Евровидение -2018". В откровенном интервью девушка рассказала о предполагаемых
результатах своего выступления.
Самойлова поведала, что прошлогодний скандал очень помог ее
популярности. За последний год количество приглашений от музыкальных площадок в
разы увеличилось и не только в России, но и за рубежом.
"Мы и сами активнее стали заниматься творчеством и
продвижением, думать о том, как разнообразить программу, чем заинтересовать
публику. Снимаем видеоблог. Сначала делали это для себя. А потом подумали: а
почему бы не выпустить все на YouTube? Мы еще пока учимся. Поэтому какие-то
ошибки допускаем. Но это очень помогает удерживать интерес публики", – отметила
певица.
Недавно ей даже удалось написать книгу под руководством
профессионального автора "Не могу сказать, что написала все сама от и до. У
меня был наставник, с которым мы знакомы очень давно и дружим – писатель Сережа
В. Павловский". В издательстве Юлии предложили сделать автобиографию, однако от
этой идеи Самойлова отказалась. "Я
еще ничего не добилась, чтобы об этом книги писать. Я только в начале пути.
Поэтому не имею права давать советы людям, как надо жить", – отметила
певица. Было решено написать художественное произведение на основе
фактов из жизни Самойловой.
Конкурсная песня певицы тоже немного автобиографична. Она
носит название "Я не
сломаюсь" (I Won’t Break). "Главная мысль: никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Если
ты сам опустил руки, никто тебе не поможет. И еще важно даже во тьме видеть
свет. Эта песня мне сразу понравилась, она легко ложится на слух. Особенно
припев. И очень жду самого "Евровидения", чтобы спеть ее живьем так, как я
чувствую. Ведь во время записи тебе диктуют, как надо петь", – поведала
исполнительница.
По словам артистки номер на сцене будет развитием уже
представленного в Сети клипа, но уже с масштабными декорациями. Юлия уверена, что выступление
от России сможет составить хорошую конкуренцию. Самойлова надеется попасть в
тройку. Ну а если же этого не случится, то певица будет штурмовать Олимп
музыкального конкурса еще раз. "Почему
нет? Билан ездил 2 раза. Рыбак в этом году принимает участие во второй раз", -
рассказала Самойлова АиФ.ru.