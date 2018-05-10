17-летняя дочь строительного короля Александра Чигиринского Ирина поделилась неприятным воспоминанием. Она рассказала, что в 14 лет испытала настоящий шок, впервые оказавшись в рейсовом самолете.

17-летняядочь "строительного короля" Александра Чигиринского Ирина поделилась неприятным воспоминанием. Она рассказала, что в 14 летиспытала настоящий шок, впервые оказавшись в рейсовом самолете.Оказывается, девушка не знала, что в салоне лайнераможет находиться не только ее семья, но и обычные смертные. Ира призналась, что "никогдав жизни больше так не рисковала", передает Telegram-канал Super."Я захожу в самолет... И на весь салон стюардессе: "А что, этилюди все с нами полетят?" – пожаловалась девушка. Также девушка, отвечая навопросы своих подписчиков в Instagram,объяснила, что сумка Birkin за570 тысяч рублей у нее есть потому, что у нее папа – Александр Чигиринский.Кроме того, наследница миллиардера поделилась и другой,поучительной историей. Девушка рассказала, что ее брат по настоянию отцаотправился работать дворником в поселке на Рублевке. Теперь брат Ирины владеетодной из крупнейших компаний по переработке мусора.Отметим, виюле дочь миллиардера пойдетпод венец со своим избранником, имя которого не уточняется. Девушка ужеобзавелась подвенечным нарядом стоимостью 14 миллионов рублей. Роскошноеплатье для нее сшил известный ливанский дизайнер Зухаир Мурад, одеждукоторого носят Дженнифер Лопес, Бейонсе,Тейлор Свифт и Анджелина Джоли.