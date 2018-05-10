В Красноярске во время прохождения квеста Морг 14-летняя школьница споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь. Ее экстренно госпитализировали, а после выписки из больницы пострадавшей была назначена экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью.

В Красноярске следователи проводят доследственная проверка по факту травмирования 14-летней школьницы.Как сообщает краевое управление СК РФ, 29 марта девочка вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре "Морг", которую проводили пока неустановленные организаторы.Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, школьница споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь. Ее экстренно госпитализировали, а после выписки из больницы пострадавшей была назначена экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью.Сейчас опрашиваются сотрудники организации, отвечающие за проведение игры, участники квеста и сама потерпевшая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Несколько дней назад сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после травмирования молодого человека на "хоррор-квесте". Его актер так яростно размахивал настоящим топором, что отрубил участнику игры кусок пальца.