Петр Порошенко вновь
удивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление,
что президент Украины был нетрезв,
приветствуя канцлера Германии и главу Франции.
Петр Порошенко вновь
удивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление,
что президент Украины был нетрезв,
приветствуя канцлера Германии и главу Франции.
В Германии прошла встреча
между Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На кадрах протокольной
съемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкие
движения выдают в нем не совсем адекватного человека.
Поздоровавшись с
президентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чего
ловит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическое
трио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть не
опускает галстук в стоящую достаточно далеко от края, чашку.
Что касается, деловой
составляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные для
них вопросы: российский газопровод "Северный поток – 2", не дающий
покоя Киеву и введение миротворцев в Донбасс.
Масштабный российско-европейский
проект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранее
намеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладки
газопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом".
Ангела Меркель неоднократно
давала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-за
того, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересы
в плане прокладки "Северного потока -2" перед США.
Тем временем посол
Украины в Германии Андрей
Мельник назвал
успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешных
трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением
с нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством
королем Испании Фелипе VI",– написал он в Twitter.