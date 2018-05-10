Петр Порошенко вновь удивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление, что президент Украины был нетрезв, приветствуя канцлера Германии и главу Франции.

Петр Порошенко вновьудивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление,что президент Украины был нетрезв,приветствуя канцлера Германии и главу Франции.В Германии прошла встречамежду Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На кадрах протокольнойсъемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкиедвижения выдают в нем не совсем адекватного человека.Поздоровавшись спрезидентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чеголовит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическоетрио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть неопускает галстук в стоящую достаточно далеко от края, чашку.Что касается, деловойсоставляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные дляних вопросы: российский газопровод "Северный поток – 2", не дающийпокоя Киеву и введение миротворцев в Донбасс.Масштабный российско-европейскийпроект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранеенамеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладкигазопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом".Ангела Меркель неоднократнодавала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-затого, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересыв плане прокладки "Северного потока -2" перед США.Тем временем посолУкраины в Германии АндрейМельник назвалуспешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешныхтрехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроениемс нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величествомкоролем Испании Фелипе VI",– написал он в Twitter.