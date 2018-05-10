Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр иностранных дел Франции даже попросили Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера на фестивале. Но ему вежливо отказали.

Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министриностранных дел Франции даже попросили Владимира Путина посодействовать присутствию режиссерана фестивале. Но ему вежливо отказали.Директор Каннского кинофестиваля Тьери Фермо рассказал, что руководительфранцузского МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан написал письмо Путину с просьбой отпуститьСеребренникова на фестиваль. "Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина,который нам передал посол России во Франции", – сообщил Фермо. Ответроссийского президента, по его словам, сводится к следующему: "Я был бы рад вампомочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в Россиинезависимо".Накануне в Каннах прошел пресс-показ фильма Серебреникова "Лето"о жизни лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Фильм поставил зрителей на уши. Послефинальных титров зал долго аплодировал авторам картины, сообщают "Ведомости".Добавим, что скандалсопровождает фильм с самого начала съемок. Ранее Dni.Ru сообщали, чтодетали сценария на своей странице в Facebook раскрыл режиссер Кирилл Ганин. Емупоступила информация, что Серебренников снимает фильм о кумире 80-90 годовВикторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильмеЦой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером.Тем временем авторсценария картины Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линиив фильме Серебренникова – бред. "Но сюрпризы в фильме, конечно, будут", – уточнилсценарист.