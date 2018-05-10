Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр
иностранных дел Франции даже попросили Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера
на фестивале. Но ему вежливо отказали.
Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр
иностранных дел Франции даже попросили Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера
на фестивале. Но ему вежливо отказали.
Директор Каннского кинофестиваля Тьери Фермо рассказал, что руководитель
французского МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан написал письмо Путину с просьбой отпустить
Серебренникова на фестиваль. "Этим утром мы получили официальный ответ президента Путина,
который нам передал посол России во Франции", – сообщил Фермо. Ответ
российского президента, по его словам, сводится к следующему: "Я был бы рад вам
помочь, но у Серебренникова проблемы с правосудием, а правосудие в России
независимо".
Накануне в Каннах прошел пресс-показ фильма Серебреникова "Лето"
о жизни лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Фильм поставил зрителей на уши. После
финальных титров зал долго аплодировал авторам картины, сообщают "Ведомости".
Добавим, что скандал
сопровождает фильм с самого начала съемок. Ранее Dni.Ru сообщали, что
детали сценария на своей странице в Facebook раскрыл режиссер Кирилл Ганин. Ему
поступила информация, что Серебренников снимает фильм о кумире 80-90 годов
Викторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильме
Цой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером.
Тем временем автор
сценария картины Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линии
в фильме Серебренникова – бред. "Но сюрпризы в фильме, конечно, будут", – уточнил
сценарист.