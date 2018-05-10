Перед стартом Чемпионата мира по футболу журналисты подсчитали, сколько зарабатывают наставники команд. Российский специалист вошел в число самых высокооплачиваемых.

Перед стартом Чемпионата мира по футболу журналисты подсчитали, сколько зарабатывают наставники команд. Российский специалист вошел в число самых высокооплачиваемых.Станислав Черчесов занял пятую строчку в зарплатном рейтинге наставников сборных ЧМ-2018. Он получает 2,5 миллиона евро в год за работу с командой России.На первом месте оказался немец Йоахим Лев. Ему платят 3,8 миллиона евро. Вторую и третью строчку разделили тренер Бразии Тите и наставник французской сборной Дидье Дешам. Оба за год получили по 3,4 миллиона. Также опережает Черчесова работающий с командой Испании Хулен Лопетеги, он заработал 2,9 миллиона.Зарплаты тренеров подсчитал голландский телеканал Zoomin TV. В топ-10 также вошли специалисты, работающие с командами Португалии, Ирана, Англии, Аргентины и Уругвая.Рейтинг зарплат наставников сборных ЧМ-2018:1. Йоахим Лев (Германия) – 3,8 миллиона евро в год.2-3. Тите (Бразилия), – 3,4 млн.2-3. Дидье Дешам (Франция) – 3,4 млн.4. Хулен Лопетеги (Испания), – 2,9 млн.5. Станислав Черчесов (Россия) – 2,5 млн.6. Фернанду Сантуш (Португалия) – 2,18 млн.7-8. Карлуш Кейруш (Иран) – 1,9млн.7-8. Гарет Саутгейт (Англия) – 1,9 млн.9. Хорхе Сампаоли (Аргентина) – 1,77 млн.10. Оскар Табарес (Уругва) – 1,7 млн.