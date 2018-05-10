Сотрудники Следственной части и оперативники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установили двоих подозреваемых в мошенничестве в сфере продажи недвижимости...

"Сотрудники Следственной части и оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве установили двоих подозреваемых в мошенничестве в сфере продажи недвижимости. Ими оказались жители Москвы в возрасте 40 и 55 лет", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Как выяснилось, злоумышленники разместили в средствах массовой информации объявления о продаже в административных и промышленных зданиях в центре столицы объектов недвижимости для использования в качестве апартаментов, лофтов и иного назначения. Стоимость реализуемых помещений варьировалась от 2 до 21 млн рублей. Продавцы в лице конечных бенефициаров нескольких коммерческих организаций, являвшихся собственниками зданий, заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи недвижимости", - рассказала Ирина Волк.Потерпевшие перечислили денежные средства на расчетные счета указанных коммерческих организаций. Однако подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению. Общий материальный ущерб превысил 130 млн рублей.Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.