Актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания.
Размышления о былых потерях так опечалили артистку, что та не смогла сдержать эмоций.
Актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания.
Размышления о былых потерях так опечалили артистку, что та не смогла сдержать эмоций.
Корикова рассказала в своем Instagram, что накануне Дня
Победы она решила пересмотреть фотографии родственников-фронтовиков. Чтобы
проникнуться духом военного времени, Елена включила песни тех лет и принялась
перебирать снимки. Горькие воспоминания о близких заставили блондинку задуматься и
о своей судьбе.
"Слушаю песни военных лет и слезы душат...Когда то,я могла
стать матушкой,но Судьба распорядилась иначе... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – начала повествование
артистка. "По бабушкиной линии,у нас в роду,целое поколение священников.Ее
отца,моего прадедушку,расстреляли в 1930 году,за веру в Бога.Позже,его
реабилитировали.Его фотография есть на сайте,среди Священномучеников.Теперь
хочу узнать,причислен ли он к лику Святых?Занимаюсь этим вопросом", -
рассказала звезда.
Елена призналась, что ее жизнь могла бы сложиться иначе,
откажись она от актерской карьеры. В ее рабочем портфолио есть недостойные картины,
об участии в которых она теперь очень жалеет.
"В начале моей карьеры,одна Народная
артистка,спросила:’Зачем ты хочешь стать актрисой?’Я помню,как сейчас свой
ответ:’Чтобы людям,которым плохо,посмотрев фильм,снова захотелось жить.’В
90х,время для Кино,было не совсем удачным,но старалась выбирать лучшее.Много
отказывалась.За последние 10 лет,есть фильмы,в которых лучше бы я не
участвовала...,но что сделано,то сделано", – поведала Корикова.
Добавим, что ранее Елена Корикова попала в неприятную
историю. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Оксана
Ряска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связи
любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ее
избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.