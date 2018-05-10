Актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания. Размышления о былых потерях так опечалили артистку, что та не смогла сдержать эмоций.

Актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания.Размышления о былых потерях так опечалили артистку, что та не смогла сдержать эмоций.Корикова рассказала в своем Instagram, что накануне ДняПобеды она решила пересмотреть фотографии родственников-фронтовиков. Чтобыпроникнуться духом военного времени, Елена включила песни тех лет и приняласьперебирать снимки. Горькие воспоминания о близких заставили блондинку задуматься ио своей судьбе."Слушаю песни военных лет и слезы душат...Когда то,я могластать матушкой,но Судьба распорядилась иначе... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – начала повествованиеартистка. "По бабушкиной линии,у нас в роду,целое поколение священников.Ееотца,моего прадедушку,расстреляли в 1930 году,за веру в Бога.Позже,егореабилитировали.Его фотография есть на сайте,среди Священномучеников.Теперьхочу узнать,причислен ли он к лику Святых?Занимаюсь этим вопросом", -рассказала звезда.Елена призналась, что ее жизнь могла бы сложиться иначе,откажись она от актерской карьеры. В ее рабочем портфолио есть недостойные картины,об участии в которых она теперь очень жалеет."В начале моей карьеры,одна Народнаяартистка,спросила:’Зачем ты хочешь стать актрисой?’Я помню,как сейчас свойответ:’Чтобы людям,которым плохо,посмотрев фильм,снова захотелось жить.’В90х,время для Кино,было не совсем удачным,но старалась выбирать лучшее.Многоотказывалась.За последние 10 лет,есть фильмы,в которых лучше бы я неучаствовала...,но что сделано,то сделано", – поведала Корикова.Добавим, что ранее Елена Корикова попала в неприятнуюисторию. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" ОксанаРяска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связилюбимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ееизбранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.