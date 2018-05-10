Мессенджер Павла Дурова Telegram разработал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В настоящее время его тестируют в закрытом режиме, пишут Ведомости со ссылкой на два источника, близких к проекту.

Мессенджер Павла Дурова Telegram разработал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В настоящее время его тестируют в закрытом режиме, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к проекту.Новый сервис, служащий для идентификации личности пользователя, называется Telegram Passport. Его можно будет использовать в качестве хранилища для любых персональных данных: гражданских и заграничных паспортов, водительных прав, коммунальных счетов, справок о банковских счетах. Эта информация будет зашифрована паролем 2-факторной авторизации.Доступ к исходным файлам и копиям документов будет только у пользователя. Сервис-партнер Telegram — например, платежная система или интернет-магазин — сможет получить и расшифровать информацию только с согласия человека. Запуск Telegram Passport ожидается к лету.О планах Telegram создать TON с криптовалютой Gram стало известно в начале года. По итогам двух инвестиционных раундов, состоявшихся весной, проект Дурова привлек $1,7 миллиарда. От публичного ICO, предположительно, компания решила отказаться.∎Роскомнадзор: к гражданам, использующим Telegram, претензий нет читайте такжеВнедрение собственной блокчейн-платформы позволило бы Telegram развивать свой бизнес без оглядки на банки и правительства. TON — это не только защищенные и быстрые платежи, но и платформа для заключения смарт-контрактов, продажи товаров и услуг, работы децентрализованных приложений, запуска защищенных от любых блокировок интернет-сайтов и т.д. Валютой для внутренней экономики TON должна стать криптовалюта под названием Gram.