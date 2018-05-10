Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа столицы посетили ГБОУ Школа №2016.

Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа столицы посетили ГБОУ Школа №2016.Автоинспекторы провели для школьников занимательный урок, в ходе которого рассказали, как следует себя вести, чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, а также акцентировали внимание детей на основных Правилах дорожного движения.Полицейские напомнили ребятам о мерах безопасности при использовании самых незащищенных средств передвижения: велосипедов, самокатов и роликов, что особенно актуально с наступлением долгожданных летних каникул. Дорожные полицейские разъяснили правила перехода проезжей части как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах и напомнили о правилах безопасного поведения на улицах и во дворах города.В рамках небольшого тестирования по Правилам дорожного движения юные пешеходы активно отвечали на вопросы инспекторов и показали отличные знания.В завершение беседы дети выразили слова признательности в адрес Госавтоинспекторов за интересный урок и отметили, что именно такие занятия закладывают фундамент законопослушного поведения и собственной безопасности.