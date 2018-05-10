Злоумышленник в скупках пытался продать медали «Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»...
Полицейскими ОМВД России по району Арбат задержан подозреваемый в сбыте государственных наград.
Участковым уполномоченным задержан злоумышленник, который в скупках пытался продать медали «Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, награды он купил.
Отделом дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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