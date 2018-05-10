Злоумышленник в скупках пытался продать медали «Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»...

Полицейскими ОМВД России по району Арбат задержан подозреваемый в сбыте государственных наград.Участковым уполномоченным задержан злоумышленник, который в скупках пытался продать медали «Ветеран Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, награды он купил.Отделом дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60