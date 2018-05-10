От жителей одного из домов, расположенных в проезде Серебрякова, поступило сообщение что во дворе двое неизвестных стреляют в воздух из предмета, похожего на автомат...

​Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Свиблово задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 21 и 24 лет по подозрению в хулиганстве.В отдел полиции от жителей одного из домов, расположенных в проезде Серебрякова, поступило сообщение что во дворе дома двое неизвестных стреляют в воздух из предмета, похожего на автомат.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемых, у которых изъяли предмет, похожий на автомат. Согласно результатам исследования, изъятое не является огнестрельным оружием, а выстрелы производились свето-звуковыми патронами.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29