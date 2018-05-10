От жителей одного из домов, расположенных в проезде Серебрякова, поступило сообщение что во дворе двое неизвестных стреляют в воздух из предмета, похожего на автомат...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Свиблово задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 21 и 24 лет по подозрению в хулиганстве.
В отдел полиции от жителей одного из домов, расположенных в проезде Серебрякова, поступило сообщение что во дворе дома двое неизвестных стреляют в воздух из предмета, похожего на автомат.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемых, у которых изъяли предмет, похожий на автомат. Согласно результатам исследования, изъятое не является огнестрельным оружием, а выстрелы производились свето-звуковыми патронами.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
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