Злоумышленник, используя специальные приборы, похитил указанный автомобиль, затем продал его по поддельным документам...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 32-летнего приезжего по подозрению в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился представитель лизинговой компании, который сообщил, что с Кастанаевской улицы был похищен автомобиль марки «БМВ», принадлежащий компании. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, используя специальные приборы, похитил указанный автомобиль, затем продал его по поддельным документам, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39