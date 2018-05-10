После войны ветеран сменил военные погоны на милицейские и долгое время прослужив на разных должностях в органах внутренних дел.

В преддверии празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители УМВД России по Владимирской области посещают ветеранов органов внутренних дел, которые в своё время освобождали землю от фашистских захватчиков. Один из них – Юрий Александрович Косоруков. В этом году с поздравлениями к фронтовику отправились начальник дежурной части УМВД России по Владимирской области Андрей Головин и председатель Совета ветеранов штабных подразделений УМВД Андрей Иванович Скакун.Юрий Александрович Косоруков стал в армейские ряды, будучи курсантом военного училища. Освоив профессию артиллериста, участвовал в оборонительных боях и наступательных сражениях Сталинградской битвы. Заслуги рядового солдата, который был неоднократно ранен (одно из ранений в голову получил осколком, пробившим каску) и тяжело контужен, высоко оценивались командованием – на парадном кителе масса наград, среди которых есть самая важная – орден «Красной звезды».После войны Юрий Александрович окончил училище и продолжил военную службу уже офицером. При сокращении Советской Армии, капитан Косоруков военные погоны сменил на милицейские, став лучшим участковым области, а затем заняв ответственную должность оперативного дежурного.Действующие сотрудники УМВД, с которыми ветеран активно сотрудничал и после ухода в запас, не забывают фронтовика, навещая его в предпраздничные дни и простые будни. Юрий Александрович всегда с радостью делится своим боевым и служебным опытом.В канун праздника ветерану пожелали бодрости духа и крепкого здоровья, а также традиционно вручили подарки, ещё раз поблагодарив за Победу.