Как стало известно оперативникам, на территории одной из выставок-ярмарок на улице Старый Арбат, а также на одном из рынков на Самокатной улице, осуществляется незаконный сбыт холодного оружия...

«В рамках проверки оперативной информации сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным сбытом холодного оружия, в том числе с нацистской символикой, на территории г. Москвы», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Как стало известно оперативникам, на территории одной из выставок-ярмарок, расположенной на улице Старый Арбат, а также на одном из рынков на Самокатной улице, осуществляется незаконный сбыт холодного оружия.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В результате проведенных обысков обнаружено и изъято 14 единиц холодного оружия.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве