Полицейские установили, что мужчина проник на стройку, похитил кабель и продал его в пункт приема черного металла...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Раменки задержан подозреваемый в краже имущества строительной организации.В дежурную часть поступило заявление от руководителя одной из строительных компаний. 38-летний москвич пояснил, что неизвестный, проникнув на строительный объект на Мосфильмовской улице, совершил кражу электрокабеля стоимостью более 300 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В ходе проверочных мероприятий участковым уполномоченным полиции была установлена личность подозреваемого, который был задержан на Ломоносовском проспекте. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что мужчина проник на стройку, похитил кабель и продал в пункт приема черного металла.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93