Дело российского керлингиста Александра Крушельницкого будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS) в начале июня. Точная дата суда будет названа на следующей неделе.

Дело российского керлингиста Александра Крушельницкого будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS) в начале июня. Точная дата суда будет названа на следующей неделе.На Олимпиаде в Пхенчхане Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова заняли третье место в смешанном разряде. Но допинг-тест Александра оказался положительным. В его анализах были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Спортсмен был отстранен от соревнований, а российский дуэт был лишен бронзовой награды. Крушельницкому грозит четырехлетняя дисквалификация."Мы буквально на следующей неделе узнаем точную дату суда. Стоит ориентироваться на то, что заседание пройдет в начале июня. Мы подадим документы, потом у международной федерации будет четыре дня на ознакомление, после чего будет назначен суд", — заявил ТАСС президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.