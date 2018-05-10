За последние три года спрос на квартиры в московских новостройках бизнес-класса вырос в семь раз, говорится в сообщении компании Бон Тон. По уровню роста спрос на бизнес-класс сопоставим с сегментом комфорт.

На долю новых проектов бизнес-класса в настоящее время приходится порядка 56% предложения на рынке новостроек Москвы, в то время как доля комфорт-класса составляет 32%.Средняя цена квартиры в бизнес-классе за три года снизилась на 15% - с 17,7 миллиона рублей до 14 миллионов. Это, в первую очередь, связано с сокращением средней площади с 77 квадратных метров до 69. Апартаменты бизнес-класса в среднем продаются за 13 миллионов рублей.Эксперты также отмечают новые тенденции в бизнес-классе. Так, на сокращение бюджета покупки застройщики отреагировали планировочными решениями: доля нежилого пространства уменьшается, в проектах все чаще встречаются гостиные, объединенные с кухней.Еще один тренд – рост предложения лотов с отделкой под чистовую или же с полной.