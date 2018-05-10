Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил устроить революцию в мире фигурного катания. Из-за идеи американцев могут пострадать юные спортсменки группы Этери Тутберидзе.

Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил устроить революцию в мирефигурного катания. Из-за идеи американцев могут пострадать юные спортсменки группы ЭтериТутберидзе.ПрезидентаАссоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил ограничить количествонесовершеннолетних в спорте. Он считает, что зрителям нужно "взрослое катание".По мнению спортивного чиновника, сейчас этот вид спорта не стопривлекателен, как мог бы быть благодаря нововведению. "Спортсменкам должнобыть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции,популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурномукатанию", – цитирует Самюэля Оксье "Бизнес Online".Инициативу об изменении минимального возраста участниковмеждународных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить наконгрессе ИСУ. Он состоится в начале июня.Если предложениеОксье поддержат, это станет настоящим ударом для группы тренера ЭтериТутберидзе. Напомним, на Олимпиаде-2018 победительницей стала ее воспитанница, 15-летняяроссийская фигуристка Алина Загитова.В 2014 году золото Игр в командных соревнованиях в Сочи взяла также ее подопечная,15-летняя Юлия Липницкая.Сегодня у Тутберидзе также тренируются несовершеннолетние. Срединих 13-летняя чемпионка мира среди юниоров АлександраТрусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юношеского Гран-приАлена Косторная.Отметим,споры о минимальном возрасте для участниц продолжаются в фигурном катании сначала 80-х годов. Катализатором стало парное катание, когда стало модным братьв партнерши совсем юных, трудолюбивых и пластичных девочек.