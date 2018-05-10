Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил устроить революцию в мире
фигурного катания. Из-за идеи американцев могут пострадать юные спортсменки группы Этери
Тутберидзе.
Международный союз конькобежцев (ИСУ) решил устроить революцию в мире
фигурного катания. Из-за идеи американцев могут пострадать юные спортсменки группы Этери
Тутберидзе.
Президента
Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил ограничить количество
несовершеннолетних в спорте. Он считает, что зрителям нужно "взрослое катание".
По мнению спортивного чиновника, сейчас этот вид спорта не сто
привлекателен, как мог бы быть благодаря нововведению. "Спортсменкам должно
быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции,
популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному
катанию", – цитирует Самюэля Оксье "Бизнес Online".
Инициативу об изменении минимального возраста участников
международных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить на
конгрессе ИСУ. Он состоится в начале июня.
Если предложение
Оксье поддержат, это станет настоящим ударом для группы тренера Этери
Тутберидзе. Напомним, на Олимпиаде-2018 победительницей стала ее воспитанница, 15-летняя
российская фигуристка Алина Загитова.
В 2014 году золото Игр в командных соревнованиях в Сочи взяла также ее подопечная,
15-летняя Юлия Липницкая.
Сегодня у Тутберидзе также тренируются несовершеннолетние. Среди
них 13-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра
Трусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юношеского Гран-при
Алена Косторная.
Отметим,
споры о минимальном возрасте для участниц продолжаются в фигурном катании с
начала 80-х годов. Катализатором стало парное катание, когда стало модным брать
в партнерши совсем юных, трудолюбивых и пластичных девочек.