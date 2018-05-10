Следователи намерены оценить действия всех лиц, так или иначе связанных со стрельбой в барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина.

Следователи намерены оценить действия всех лиц, так или иначе связанных со стрельбой в барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина.Утром 10 мая 17-летний подросток принес в колледж ружье и выстрелил в однокурсника, а затем покончил с собой. В настоящее время получивший пулевое ранение ученик находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще двое студентов колледжа выпрыгнули из окна второго этажа и получили различные переломы.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство совершенное общеопасным способом" УК РФ. Следствие также намерено оценить действия сотрудников учебного заведения на предмет халатности, а поведение родителей подростков – на предмет небрежного хранения огнестрельного оружия (установлено, что охотничье ружье, из которого была открыта стрельба, принадлежит отцу стрелявшего). Кроме того следователи проверят тех, кто должен был обеспечивать безопасность детей в образовательном учреждении на предмет ненадлежащего оказания услуг, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что, скорее всего, причиной стрельбы стал личный конфликт между подростками.