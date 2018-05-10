Своя собственная диета есть в арсенале любой звезды. Знаменитости раскрыли проверенные годами эффективные способы избавиться минимум от пяти лишних килограммов.

Своя собственная диета есть в арсенале любой звезды. Знаменитости раскрыли проверенные годами эффективные способы избавиться минимум от пяти лишних килограммов.Лишние килограммы могут стать серьезной преградой для того, чтобы надеть любимое платье. Стоит от них избавиться – и вещь сядет идеально, что подарит обладательнице формнедюжинную уверенность в себе.Российские звезды рассказали, что помогает им поддерживать себя в форме. Однако диетологи сразу предупреждают: экспресс-диета – большой стресс для организма, который лучше всего обговорить с врачом.Так, телеведущая Екатерина Стриженова всю жизнь сидит на диетах, сообщает . Каждый понедельник и вторник у нее разгрузочные дни на кефире или зеленом чае с молоком.В остальные дни Стриженова радует себя творогом с фруктами. На обед – салат или суп на воде, ужин – курица с овощами или рыба. Есть в арсенале Екатерины и быстрый способ похудения – "Диета гейши". На ней телеведущая теряет пять килограммов за пять дней.Такой рацион предполагает употребление зеленого чая с обезжиренным молоком утром и 250 грамм риса – днем и вечером. Кроме этого, за день нужно выпивать два литра воды.София Ротару, в свою очередь, сбрасывает пять килограммов, когда на завтрак ест отварной бурый рис без соли. На обед и ужин певица позволяет себе только диетические блюда. Экспресс-диета от Ротару рассчитана на девять дней.Чтобы достичь результата, первые три дня необходимо есть несоленый бурый рис. Вторые три дня – овощи на гриле, на пару. Следующие три– фруктовые салаты. При этом ежедневно придется выпивать не менее двух литров воды.Актриса Анна Ковальчук тоже раскрыла свою методику. В ее личном рационе на десять дней следующие продукты: куриная грудка, яблоки, помидоры, шампиньоны, кабачки, огурцы и кефир. Эти продукты можно запекать в фольге или готовить на пару.Своими экспресс-диетами поделились и зарубежные селебрити. Так, Бритни Спирс предлагает полностью отказаться от сахара. В качестве умеренных перекусов можно использовать фрукты. Суточный рацион должен составлять 1200 ккал.Методику Гвинет Пэлтроу можно применять три раза за месяц и убрать в результате лишние килограммы с талии. На завтрак актриса выпивает стакан воды с лимоном. Перед сном дива рекомендует употребить три столовые ложки оливкового масла.