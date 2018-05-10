Бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени
Ленина Павел Грудинин прокомментировал возможное назначение экс-министра спорта
Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. По его словам, он не
может согласиться с этой кандидатурой.
Бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени
Ленина Павел Грудинин прокомментировал возможное назначение экс-министра спорта
Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. По его словам, он не
может согласиться с этой кандидатурой.
"Я Мутко бы никогда не назначил вице-премьером по
строительству", – заявил Грудинин. По его словам, у Мутко "хорошо бы
получилась должность пенсионера". "Он должен уйти на пенсию, это
точно", – сказал предприниматель в эфире НСН.
Впрочем, к другим кандидатам, которых Дмитрий Медведев зовет
в новое правительство, у Грудинина вопросов нет: он назвал их
"зарекомендовавшими себя специалистами". Среди них – Татьяна
Голикова, которая получить в новом кабмине должность вице-премьера по вопросам
здравоохранения и социальной политики, Дмитрия Козака (промышленность и
энергетика), Алексей Гордеев (вице-премьер по агропромышленному комплексу).
По словам бывшего кандидата в президенты России, Татьяна
Голикова зарекомендовала себя успешным руководителем в ходе работы в Счетной
палатке. "Козак тоже специалист. А Гордеев вообще супер-специалист в той
отрасли, куда его назначили", – добавил Грудинин.
Напомним, первое правительство Дмитрия Медведева ушло в
отставку 7 мая, сразу же после инаугурации президента Владимира Путина. В тот
же день были объявлены возможные кандидатуры на должности вице-премьеров. В
скором времени стоит ожидать оглашения претендентов на посты федеральных
министров.
Напомним, Виталий Мутко руководил министерством спорта,
туризма и молодежной политики с 2008 по 2012 годы, затем до октября 2016 года -
министерством спорта. В октябре 2016 года его назначили заместителем председателя
правительства России.
В декабре прошлого года на фоне допинг-скандала вокруг
российских атлетов Международный олимпийский комитет своим решением вынес Мутко
пожизненный запрет на посещение соревнований.