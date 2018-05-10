Бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин прокомментировал возможное назначение экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. По его словам, он не может согласиться с этой кандидатурой.

Бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имениЛенина Павел Грудинин прокомментировал возможное назначение экс-министра спортаВиталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. По его словам, он неможет согласиться с этой кандидатурой."Я Мутко бы никогда не назначил вице-премьером построительству", – заявил Грудинин. По его словам, у Мутко "хорошо быполучилась должность пенсионера". "Он должен уйти на пенсию, этоточно", – сказал предприниматель в эфире НСН.Впрочем, к другим кандидатам, которых Дмитрий Медведев зоветв новое правительство, у Грудинина вопросов нет: он назвал их"зарекомендовавшими себя специалистами". Среди них – ТатьянаГоликова, которая получить в новом кабмине должность вице-премьера по вопросамздравоохранения и социальной политики, Дмитрия Козака (промышленность иэнергетика), Алексей Гордеев (вице-премьер по агропромышленному комплексу).По словам бывшего кандидата в президенты России, ТатьянаГоликова зарекомендовала себя успешным руководителем в ходе работы в Счетнойпалатке. "Козак тоже специалист. А Гордеев вообще супер-специалист в тойотрасли, куда его назначили", – добавил Грудинин.Напомним, первое правительство Дмитрия Медведева ушло вотставку 7 мая, сразу же после инаугурации президента Владимира Путина. В тотже день были объявлены возможные кандидатуры на должности вице-премьеров. Вскором времени стоит ожидать оглашения претендентов на посты федеральныхминистров.Напомним, Виталий Мутко руководил министерством спорта,туризма и молодежной политики с 2008 по 2012 годы, затем до октября 2016 года -министерством спорта. В октябре 2016 года его назначили заместителем председателяправительства России.В декабре прошлого года на фоне допинг-скандала вокругроссийских атлетов Международный олимпийский комитет своим решением вынес Муткопожизненный запрет на посещение соревнований.