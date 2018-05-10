Актер Андрей Мартынов, сыгравший Федота Васкова в легендарном фильме о войне …А зори здесь тихие, в программе Судьба человека признается, что внедрил в Берлин пятерых Мартыновых. Многие были поражены, когда он женился на немке Франциске Тун.

Актер Андрей Мартынов, сыгравший Федота Васкова в легендарном фильме о войне "…А зори здесь тихие" говорит, что "внедрил в Берлин пятерых Мартыновых". Многие были поражены, когда он женился на немке Франциске Тун.Девушка из ГДР училась в МГУ университете, говорила по-русски с детства. "Когда я ее увидел на фестивале молодежи СССР и ГДР, то я даже не подумал, что она немка", — признается актер в программе "Судьба человека".Франциска согласилась переехать жить в СССР, но жизнь в Союзе сильно отличалась от той, к которой она привыкла, что супруга уехала обратно в Германию вместе с их сыном.Мартынов же не смог жить в другой стране, и это стало драмой всей его личной жизни.Актер признается, что как личную трагедию переживал и события в легендарном фильме Станислава Ростоцкого, ключевым образом повлиявшем на его судьбу.Когда Мартынову принесли его сценарий, то признается актер, он "сошел с ума, разревелся" и сказал себе, что должен играть эту роль."Мне нужно было пережить пять смертей, и каждую по-разному. Я же собирал эти звездочки, звездочки с пилоток погибших девочек", – вспоминает актер.Правда, сначала, увидев его на пробах, Ростоцкий не хотел утверждать Мартынова из-за молодости – режиссеру виделся более зрелый актер. Так что Мартынову пришлось, чтобы выглядеть старше, отрастить усы и изменить манеру разговора.О том, почему и как Ростоцкий все-таки утвердил Мартынова на роль Федота Васкова, какой была реакция на его свадьбу с немкой, почему они с Франциской все-таки развелись, как сейчас живет сын актера, и почему он больше не женился? Об этом он рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".