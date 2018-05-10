Мужчины бегут от голливудской дивы Анжелины Джоли. Вслед за Брэдом Питтом от красотки отказывается ее старший приемный сын Мэдокс.

Мужчины бегут от голливудской дивы Анжелины Джоли. Вслед за БрэдомПиттом от красотки отказывается ее старший приемный сын Мэдокс.После развода Брэда и Анжелины юноша встал на сторону материи перестал общаться с отцом. У подростка всегда были очень теплые отношения сДжоли. Они поддерживали друг друга, вместе делили тяготы и заботы: Мэдокс помогалродительнице присматривая за младшими братьями с сестрами.По словам близких друзей артистки после ухода Питта из семьиюноша взял на себя роль главы семьи. Но недавний поступок Джоли простовзбесил юношу.Анжелина поехала на родину Мэдокса – в Камбоджу. Там она решила посетить могилу политика Пола Потта, чьеправление сопровождалось и репрессиями голодом. Более того, на этоймогиле Джоли, по сообщениям свидетелей, решила даже помолиться.Подросток был в ярости от этого поступка и впервые послеразвода родителей сам позвонил Питту с предложением пообщаться и вопросом,можно ли переехать к актеру жить. Как утверждает анонимный источник, Брэд пытался успокоитьрасстроенного Мэдокса, отметив, что Анджелина всегда интересовалась историейего родины. Питт объяснил сыну, что до окончательного решения суда по поводуопеки тот не может жить вместе с ним, но пообещал обсудить этот вопрос с Джоли,сообщает таблоид Radaronline.com.Мэддоксу скоро исполнится 17 лет. Он был усыновленАнджелиной в марте 2002 года в Камбодже, где Джоли снималась в фильме "Загранью" о странах третьего мира. Мальчик, урожденный под именем Рат Вибол,находился в сиротском приюте для беженцев.